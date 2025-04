TV-Satiriker Böhmermann auf E-Roller nach Chemnitz gestartet: „Fahrradfahren ist zu uncool“

Am Freitagmorgen ging es bei Sonne und frischen Temperaturen in Köln los - mit Kameratechnik, Begleitfahrzeug und sogar mit Helm.

10.14 Uhr war Jan Böhmermann schon eine Stunde unterwegs, als er sich zum ersten Mal an der Stadtgrenze von Köln auf Instagram meldete – in dicker Jacke, Ski-Unterwäsche und Helm auf dem Kopf, was für den Helmmuffel eine Besonderheit ist. Nur die zu kleinen Schuhe machten „Böhmi“ anfangs Probleme.