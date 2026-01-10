MENÜ
  • Chemnitz
  • Über 100 Rassekaninchen am Wochenende in Taura zu sehen

Sophia-Marie Beer ist Chefin des Zuchtvereins. Hier mit einem Hermelin Blauauge.
Sophia-Marie Beer ist Chefin des Zuchtvereins. Hier mit einem Hermelin Blauauge. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Über 100 Rassekaninchen am Wochenende in Taura zu sehen
Von Elisa Leimert
Mit 21 Jahren ist Chefin Sophia-Marie Beer eine der Jüngsten im Rassekaninchenzuchtverein Taura. Warum sie ihr Hobby wichtig findet und was Besucher am Wochenende erleben können.

Sobald Besucher durch die Tür der Mehrzweckhalle in Taura treten, riecht es nach Stroh und ein wenig nach Tier. 105 Rassekaninchen sind an diesem Wochenende ausgestellt. Veranstalter ist der Rassekaninchenzuchtverein S 500 Taura. Es ist schon ein paar Jahre her, dass der Verein eine Schau allein organisiert hat. Für Sophia-Marie Beer, die im...
