Über 1300 Tiere im Chemnitzer Tierpark zu sehen

Im Chemnitzer Tierpark leben mehr als 1300 Tiere aus 250 Arten. Ein Highlight ist das europaweit einzigartige Vivarium mit mehr als 80 Amphibienarten. Und es sind besonders seltene Tiere zu sehen, wie der Somali-Wildesel und das Bergzebra.

