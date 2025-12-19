MENÜ
Bild: Andreas Seidel
Über 1300 Tiere im Chemnitzer Tierpark zu sehen
Von Babette Philipp
Im Chemnitzer Tierpark leben mehr als 1300 Tiere aus 250 Arten. Ein Highlight ist das europaweit einzigartige Vivarium mit mehr als 80 Amphibienarten. Und es sind besonders seltene Tiere zu sehen, wie der Somali-Wildesel und das Bergzebra.

Tierpark und Wildgatter Chemnitz sind immer einen Besuch wert: Der Tierpark beherbergt mehr als 1300 Tiere in rund 250 Arten. Eine Besonderheit ist das in Europa einzigartige Vivarium. Hier werden in vier unterschiedlich temperierten Räumen über 80 Amphibienarten gehalten und gezüchtet. Auch viele andere zoologische Raritäten und...
