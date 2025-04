Überfall in Chemnitz: Jugendlicher nach Angriff am Kopf verwundet

Am Montagabend wurde ein 16-Jähriger in Markersdorf schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Chemnitz.

Drei unbekannte Täter haben am Montagabend hinter einem Bistro an der Alfred-Neubert-Straße einen 16-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Jugendliche durch einen Schlag auf den Kopf mit einem Schlagstock eine Platzwunde erlitten haben. Zudem erlitt er eine Stichverletzung. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus gefahren und dort ambulant behandelt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Montagabend gegen 18.40 Uhr Beobachtungen an der Alfred-Neubert-Straße gemacht hat, die mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, soll sich im Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 melden. (cma)