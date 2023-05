Überholmanöver in Wolkenburg endet mit Kollision

Unverletzt haben zwei Autofahrer den Zusammenstoß ihrer Pkw im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg-Kaufungen überstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es dazu am Sonntagnachmittag auf dem Schloßberg in Fahrtrichtung Wolkenburg gekommen, als der aus Richtung Penig kommende Fahrer eines Mercedes gegen 16.30 Uhr einen Subaru...