Überrascht von Bryan Adams-Konzert im Chemnitzer Küchwald: Kirche verschiebt Orgelkonzert

Die Organisatoren fürchten zu viel Lärm für ein Kirchenkonzert und wären gern früher direkt auf die Großveranstaltung aufmerksam gemacht worden.
Organisten aus Polen, England und Tschechien haben in der Reihe „Internationaler Orgelsommer“ in Chemnitz gespielt. Das Abschlusskonzert am Mittwoch, 6. August, wollte Kantor Siegfried Petri selbst in der Schloßkirche spielen. Doch als er am Montag aus dem Urlaub zurück kam, wurde er mit der Nachricht konfrontiert, dass am Tag des...
