Umbau der Chemnitzer Brückenstraße: Stadtplaner fordern Gestaltung als Platz und mehr Einschränkungen für Autos

Im Rahmen des Ausbaus des Chemnitzer Modells wird die Brückenstraße umgestaltet. Die bisher geplante Variante zementiere allerdings die Straße als Barriere, kritisieren Stadtplaner. Welche Chancen haben ihre Einwände?

Der Ausbau des Chemnitzer Modells ist die teuerste und prägendste Baumaßnahme in den kommenden Jahren. Bahnen sollen künftig vom Zentrum über die Hartmann- und die Leipziger Straße zum Chemnitz-Center und weiter bis nach Limbach-Oberfrohna fahren. Weil auf mehreren großen Straßen, die derzeit dem Autoverkehr vorbehalten sind, Gleise verlegt...