Umfrage unter Chemnitzer Jugendlichen überrascht Oberbürgermeister: Nur 13 Prozent der Abiturienten will bleiben

An der Jugendumfrage haben sich 1800 Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren beteiligt. Vor allem der hohe Anteil derer, die Chemnitz verlassen wollen, lässt die Verantwortlichen aufhorchen.

6000 Fragebögen hat die Stadtverwaltung an 16- bis 19-jährige Chemnitzer verschickt, 1800 haben ihn ausgefüllt. Bei der Umfrage ging es darum, herauszufinden, welche Sicht die Jugendlichen auf Chemnitz haben und was sie benötigen, um auch in Zukunft in Chemnitz leben zu wollen.