Umfrage: Vier von fünf Radfahrern fühlen sich im Chemnitzer Straßenverkehr gefährdet

Radfahren in Chemnitz ist meist eher Stress als Vergnügen. Das ist ein Ergebnis der neuesten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). So gaben vier von fünf Teilnehmern an, sich im Straßenverkehr mit dem Rad gefährdet zu fühlen. Ebenso viele berichteten von regelmäßigen Konflikten mit Autofahrern und davon, auf der Fahrbahn von...