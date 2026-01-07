MENÜ
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bild: Symbolbild: Adobe-Stock
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bild: Symbolbild: Adobe-Stock
Chemnitz
Unbekannte sprengen Zigaretten-Automat in Gablenz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zeugen hatten die Chemnitzer Polizei in der Nacht informiert.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Zigaretten-Automaten an der Ernst-Enge-Straße im Stadtteil Gablenz mit einer bisher unbekannten Substanz gesprengt. Der Automat soll dabei erheblich beschädigt worden sein, die Zigarettenschachteln lagen im Umfeld verstreut.
