Unbekannte sprengen Zigaretten-Automat in Gablenz

Chemnitz
Zeugen hatten die Chemnitzer Polizei in der Nacht informiert.
Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Zigaretten-Automaten an der Ernst-Enge-Straße im Stadtteil Gablenz mit einer bisher unbekannten Substanz gesprengt. Der Automat soll dabei erheblich beschädigt worden sein, die Zigarettenschachteln lagen im Umfeld verstreut.
