Unbekannte zerkratzen Autos in Chemnitzer Parkhäusern

Vier Autos wurden allein am Montag in Chemnitzer Parkhäusern zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 19.000 Euro.

Am Montagnachmittag hat es im Parkhaus der Sachsenallee Beschädigungen an drei abgestellten Pkw gegeben, darunter ein BMW und zwei Mercedes. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der den Lack der Fahrzeuge zerkratzte, und informierte die Polizei. Anhand der Personenbeschreibung konnte ein 26-jähriger Deutscher als Verdächtiger identifiziert...