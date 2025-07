Unbekannte zünden Kabel in ehemaligem Chemnitzer Bahngebäude an

Die Feuerwehr war am frühen Freitagmorgen an der Glösaer Straße im Einsatz. Dort wurden absichtlich Kabel in Brand gesteckt.

Schwarzer Rauch drang am Freitagmorgen in Chemnitz aus einem ehemaligen Bahngelände an der Glösaer Straße. Feuerwehr und Rettungskräfte waren in den frühen Morgenstunden vor Ort im Einsatz. In dem Keller des leer stehenden Gebäudes hatte laut einem Polizeisprecher zuvor eine unbekannte Person Kabelabschnitte angezündet. Das führte zu der...