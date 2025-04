Und plötzlich war das Paketfahrzeug weg: Kurioser Diebstahl in Limbach-Oberfrohna

Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt. Was zu dem Fall um ein Amazon-Paketfahrzeug in Limbach-Oberfrohna bekannt ist.

Sie gehören neben den Zustellfahrzeugen der Post zum Stadtbild mittlerweile dazu: die grauen Amazon-Paketfahrzeuge. In Limbach-Oberfrohna war am Mittwochnachmittag eben so ein Fahrzeug der Marke Citroën unterwegs. Als der 47-jährige Paketzusteller gegen 13.15 Uhr gerade ein Päckchen in der Albert-Einstein-Straße auslieferte, geriet das Auto...