Regionale Nachrichten und News
  • Unfall auf A 4 bei Chemnitz: Autobahn zeitweise voll gesperrt

Die A 4 ist bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten gesperrt.
Die A 4 ist bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten gesperrt.
Chemnitz
Unfall auf A 4 bei Chemnitz: Autobahn zeitweise voll gesperrt
Von Erik Anke
Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Die Vollsperrung ist inzwischen aber aufgehoben.

Die Autobahn 4 bei Chemnitz wurde am Samstagvormittag in Richtung Erfurt voll gesperrt. Zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und der Ausfahrt Chemnitz-Glösa verlor die Fahrerin eines Audis gegen 8.30 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der Wagen erst die linke Leitplanke, prallte zurück und kollidierte...
13:07 Uhr
2 min.
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Aus Sicht von Präsident Thomas Weikert steht der DOSB geschlossen hinter einer Olympia-Bewerbung - egal, welcher Kandidat es am Ende wird.
Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.
13:00 Uhr
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
03.12.2025
2 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Update
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Erik Anke
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
23.11.2025
1 min.
B 174 bei Chemnitz: Dacia kracht zweimal in Leitplanke
Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt.
Eine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.
Erik Anke
Mehr Artikel