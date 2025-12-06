Unfall auf A 4 bei Chemnitz: Autobahn zeitweise voll gesperrt

Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Die Vollsperrung ist inzwischen aber aufgehoben.

Die Autobahn 4 bei Chemnitz wurde am Samstagvormittag in Richtung Erfurt voll gesperrt. Zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und der Ausfahrt Chemnitz-Glösa verlor die Fahrerin eines Audis gegen 8.30 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der Wagen erst die linke Leitplanke, prallte zurück und kollidierte...