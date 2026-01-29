Unfall auf A 4 - Raststätte „Auerswalder Blick“ teilweise blockiert

Der Fahrer eines Transporters hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und landete direkt in der Einfahrt zur Raststätte.

Auf der A 4 ist es am Donnerstagabend an der Raststätte „Auerswalder Blick“ bei Lichtenau zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Fahrer eines Transporters in Richtung Dresden auf der Autobahn die Kontrolle verloren. Daraufhin prallte er rechts in die Leitplanke - direkt auf der Einfahrt zur Raststätte. Diese musste daraufhin...