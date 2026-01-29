MENÜ
  • Unfall auf A 4 - Raststätte „Auerswalder Blick“ teilweise blockiert

Unfall auf der A 4 in Richtung Dresden. Ein Transporter war in der Einfahrt zur Raststätte in die Leitplanke gekracht. Bild: Erik Frank Hoffmann
Chemnitz Umland
Unfall auf A 4 - Raststätte „Auerswalder Blick“ teilweise blockiert
Von Erik-Frank Hoffmann
Der Fahrer eines Transporters hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und landete direkt in der Einfahrt zur Raststätte.

Auf der A 4 ist es am Donnerstagabend an der Raststätte „Auerswalder Blick“ bei Lichtenau zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Fahrer eines Transporters in Richtung Dresden auf der Autobahn die Kontrolle verloren. Daraufhin prallte er rechts in die Leitplanke - direkt auf der Einfahrt zur Raststätte. Diese musste daraufhin...
