  • Unfall auf A 72 am Kreuz Chemnitz mit Sperrung und Verletzten

Der Opel fuhr auf den Grünstreifen, Opel und Lastwagen wurden beschädigt.
Der Opel fuhr auf den Grünstreifen, Opel und Lastwagen wurden beschädigt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Unfall auf A 72 am Kreuz Chemnitz mit Sperrung und Verletzten
Redakteur
Von Jana Peters
Ein Opel und ein Lastwagen sind zusammengestoßen. Eine Fahrspur ist mittlerweile wieder frei.

Gegen 11 Uhr am Freitag ist es auf der Autobahn 72 am Kreuz Chemnitz in der Überfahrt auf die A 4 in Fahrtrichtung nach Dresden zu einem Unfall gekommen. Darin verwickelt waren ein Pkw Opel und ein Lastwagen. Die Polizei bestätigt, dass es dabei verletzte Personen gab. Wie viele Menschen verletzt sind und wie schwer und was genau zu dem...
