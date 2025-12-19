Unfall auf A 72 am Kreuz Chemnitz mit Sperrung und Verletzten

Chemnitz
Ein Opel und ein Lastwagen sind zusammengestoßen. Eine Fahrspur ist mittlerweile wieder frei.
Gegen 11 Uhr am Freitag ist es auf der Autobahn 72 am Kreuz Chemnitz in der Überfahrt auf die A 4 in Fahrtrichtung nach Dresden zu einem Unfall gekommen. Darin verwickelt waren ein Pkw Opel und ein Lastwagen. Die Polizei bestätigt, dass es dabei verletzte Personen gab. Wie viele Menschen verletzt sind und wie schwer und was genau zu dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.