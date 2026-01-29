MENÜ
  • Chemnitz
  • Unfall auf glatter Straße in Chemnitz: Auto überschlägt sich

Der Seat landete nach dem Unfall im Straßengraben. Bild: Jan Haertel
Der Seat landete nach dem Unfall im Straßengraben. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Unfall auf glatter Straße in Chemnitz: Auto überschlägt sich
Von Jan Härtel
Der neuerliche Schnee hat in Chemnitz für glatte Straßen gesorgt. Ein Autofahrer landete am Abend im Straßengraben.

Chemnitz.

Am Donnerstagabend ist es in Chemnitz auf schneebedeckter Straße zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen war ein Seat gegen 19.30 Uhr auf der Glösaer Straße von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Anschließend überschlug sich das Auto und landete am Ende im Straßengraben. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur genauen Unfallursache sowie zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine genaueren Angaben. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. (bomm)

