Unfall in Chemnitz: Polizeiauto stößt mit LKW zusammen

Chemnitz
Auf der Zschopauer Straße kam es zu einem Unfall. Eine Polizistin wurde verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar.
Bei einem Unfall auf der Zschopauer Straße in Chemnitz ist am Mittwochabend auch ein Fahrzeug der Polizeidirektion Chemnitz beschädigt worden. Auf Höhe der Kreuzung Zschopauer Straße/Wartburgstraße stieß der VW-Bus der Beamten mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Sowohl der Lkw als auch der Pkw wurden dabei beschädigt. Der genaue...
