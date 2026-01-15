Unfall in Chemnitz: Rettungswagen-Einsatz löst Auffahrunfall auf dem Kaßberg aus

Chemnitz
Eine Autofahrerin hat mutmaßlich zu spät reagiert, als ein vorausfahrender Pkw wegen eines Rettungswagens im Einsatz bremsen musste.
Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Chemnitzer Stadtteil Kaßberg ist am Mittwochmittag ein Mann leicht verletzt worden. Gegen 12.40 Uhr waren eine 27-jährige Ford-Fahrerin und eine 23-jährige Fahrerin eines Volkswagens stadteinwärts auf der Zwickauer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der...
