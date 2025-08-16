Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei kam in Röhrsdorf zum Einsatz.
Die Polizei kam in Röhrsdorf zum Einsatz. Bild: Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Unfall in Chemnitz-Röhrsdorf
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Personen wurden bei der Kollision verletzt.

Eine schwer verletzte Autofahrerin und zwei leicht verletzte Personen - der 7-Jährige Beifahrer und der andere Fahrer - sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 14 Uhr auf der Leipziger Straße in Röhrsdorf. Laut Polizei befuhr eine 38-jährige Skoda-Fahrerin die Straße in Richtung Chemnitz und missachtete ein Abbiegeverbot an...
