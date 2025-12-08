Unfall in Chemnitz: Toyota fährt gegen Ampelmast

Chemnitz
Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Montagabend eine Autofahrerin in Chemnitz.
Eine Toyota-Fahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend in Chemnitz mit dem Schrecken davon gekommen, so die Polizei. Gegen 21 Uhr war die Frau mit ihrem Wagen auf der Bernsdorfer Straße Ecke Lutherstaße mit einer Fußgängerampel kollidiert. Die Fahrerin selbst bliebt laut Polizei unverletzt. Zufällig sei ein Rettungsdienst vor Ort gewesen...
