Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unfall in Chemnitz: Toyota fährt gegen Ampelmast

Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren.
Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren. Bild: Jan Haertel
Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren.
Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Unfall in Chemnitz: Toyota fährt gegen Ampelmast
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Montagabend eine Autofahrerin in Chemnitz.

Eine Toyota-Fahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend in Chemnitz mit dem Schrecken davon gekommen, so die Polizei. Gegen 21 Uhr war die Frau mit ihrem Wagen auf der Bernsdorfer Straße Ecke Lutherstaße mit einer Fußgängerampel kollidiert. Die Fahrerin selbst bliebt laut Polizei unverletzt. Zufällig sei ein Rettungsdienst vor Ort gewesen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
13:20 Uhr
1 min.
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.
Erik Anke
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
30.11.2025
1 min.
Unfall in Chemnitz: VW rammt Verkehrsschilder auf Bundesstraße
Gegen 18 Uhr eignete sich am Sonntag ein Unfall in Chemnitz.
Eine Autofahrerin ist von der Straße abgekommen. Der Unfall ging für sie glimpflich aus, aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.
Anne Schwesinger
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
Mehr Artikel