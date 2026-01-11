Ungekannte stehlen Lieferfahrzeug in Chemnitz

Chemnitz
Der Bestohlene lieferte gerade Essen auf dem Sonnenberg aus, als die Täter mit seinem Auto wegfuhren.
Während ein 32-Jähriger an der Uhlandstraße am Samstagabend gerade bestelltes Essen auslieferte, haben Unbekannte den Lieferwagen des Mannes gestohlen. Den blauen Fiat Punto hatte der 32-Jährige nach Angaben der Polizei kurzzeitig unverschlossen und mit laufendem Motor nahe der Lieferanschrift abgestellt. Im Fahrzeug befand sich das Smartphone im Wert von etwa 500 Euro des Geschädigten, das ebenso verschwunden ist. Die Polizei schätzt den Zeitwert des Autos auf etwa 3000 Euro. (cma)