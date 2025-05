Update: Ein Schwerverletzter bei Auseinandersetzung in Chemnitz - Polizei nennt Details

Im Stadtteil Furth gerieten am Freitagnachmittag nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Personen aneinander. Eine landete mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung im Chemnitzer Stadtteil Furth ist am Freitagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gerieten mindestens zwei Personen im Bereich eines Altneubaus an der Blankenburgstraße aneinander. Eine von beiden kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. „Wir gehen...