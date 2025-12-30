Vandalismus in Chemnitz: Politische Parolen auf Gebäude

Chemnitz
Unbekannte Täter haben ein Vereinsgebäude an der Augustusburger Straße großflächig beschmiert. Wer steckt dahinter? Die Kripo sucht Zeugen.
Unbekannte Täter haben die Fassade eines Vereinsgebäudes an der Augustusburger Straße in Chemnitz mit politischen Parolen besprüht. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schmierereien erstrecken sich über eine Fläche von etwa 16 mal 2 Metern. Der Sachschaden beläuft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.