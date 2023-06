Verbraucher aufgepasst: Nächsten Mittwoch haben die Apotheken zu

Wer am kommenden Mittwoch eine Apotheke aufsucht, wird vor verschlossenen Türen stehen. Am 14. Juni wollen Apotheken in ganz Deutschland in den Streik treten. "Für unseren Berufsstand steht fest: Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert", erklärt die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina...