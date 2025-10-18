Verbrenner-Aus: IG-Metall-Chefin fordert Übergangslösung für VW-Motorenwerk in Chemnitz

Während des Besuches von Christiane Benner im VW-Motorenwerk ist die Produktion voll ausgelastet. Allerdings soll es ab 2035 in der EU keine neuen Verbrenner mehr geben. Worin die Gewerkschafterin eine Lösung für Komponentenwerke sieht.

Hoher Besuch bei VW in Chemnitz. Christiane Benner ist auch in ihrer Doppelfunktion für das Motorenwerk wichtig. Denn die 57-Jährige ist nicht nur Bundesvorsitzende der IG-Metall, sondern sitzt seit März auch im Aufsichtsrat des VW-Konzerns.