Verein „Lukas Stern“ lädt zur Benefizgala in Chemnitz: Geld sammeln, um schwer Erkrankten zu helfen

Zum dritten Mal veranstaltet der Verein eine große Gala. Am 13. September ist es soweit. Auf der Bühne wird unter anderem Dieter Birr alias Maschine stehen.

Seit neun Jahren versuchen die Mitglieder des Vereins „Lukas Stern“, schwer kranken Kindern, Erwachsenen und deren Familien zu helfen. Es geht um Herzenswünsche. Mal ist es ein Treffen mit einem bekannten Sportler, mal eine Auszeit am Meer, um dem oft schwierigen Alltag für ein paar Tage zu entfliehen und einfach nur sein zu können.