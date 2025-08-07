Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Verfall am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums: Was wird aus der alten Färberei?

Kein schöner Anblick für Kulturhauptstadt-Besucher: Die frühere Färberei an der Theaterstraße.
Chemnitz
Verfall am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums: Was wird aus der alten Färberei?
Redakteur
Von Michael Müller
Schon vor Jahren hatte ein Investor die Wiederbelebung eines zunehmend verwildernden Grundstücks an der Theaterstraße in Aussicht gestellt. Getan hat sich seither augenscheinlich nichts.

Wer sich in Chemnitz auf einer der großen Ausfallstraßen auf den Weg in die Innenstadt macht, kommt auf fast jeder Route an mehr oder weniger verfallenen Gebäuden vorbei. Rund um das Stadtzentrum indes gibt es im Kulturhauptstadtjahr 2025 kaum noch derlei Schmuddelecken, die bei Einheimischen wie Besuchern einen unangenehmen Eindruck...
