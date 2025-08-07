Verfall am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums: Was wird aus der alten Färberei?

Chemnitz
Schon vor Jahren hatte ein Investor die Wiederbelebung eines zunehmend verwildernden Grundstücks an der Theaterstraße in Aussicht gestellt. Getan hat sich seither augenscheinlich nichts.
Wer sich in Chemnitz auf einer der großen Ausfallstraßen auf den Weg in die Innenstadt macht, kommt auf fast jeder Route an mehr oder weniger verfallenen Gebäuden vorbei. Rund um das Stadtzentrum indes gibt es im Kulturhauptstadtjahr 2025 kaum noch derlei Schmuddelecken, die bei Einheimischen wie Besuchern einen unangenehmen Eindruck...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.