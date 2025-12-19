MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe? Prozess vor Landgericht Chemnitz lässt kulturell tief blicken

Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe: Darum geht es in einem Prozess vor dem LAndgericht Chemnitz.
Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe: Darum geht es in einem Prozess vor dem LAndgericht Chemnitz. Bild: Arne Dedert/dpa
Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe: Darum geht es in einem Prozess vor dem LAndgericht Chemnitz.
Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe: Darum geht es in einem Prozess vor dem LAndgericht Chemnitz. Bild: Arne Dedert/dpa
Chemnitz
Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe? Prozess vor Landgericht Chemnitz lässt kulturell tief blicken
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hat ein in Chemnitz lebender türkischer Mann seine Partnerin jahrelang geschlagen und sexuell genötigt? Das Gericht hat nach drei Verhandlungstagen noch kein Urteil gefällt.

In der ersten Instanz war ein in Chemnitz lebender türkischer Staatsbürger, der für einen Lieferdienst arbeitet, zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Im Revisionsverfahren muss der Fall neu verhandelt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
05.12.2025
2 min.
Chemnitz: Prozess wegen Vergewaltigung in der Ehe wird neu aufgerollt
Das Landgericht Chemnitz muss den Fall neu verhandeln.
Am Landgericht Chemnitz geht ein Fall in Revision. Einem Chemnitzer wird vorgeworfen, seine Frau mehrfach missbraucht und auch geschlagen zu haben.
Jens Kassner
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
14.11.2025
4 min.
Ende im Chemnitzer Totschlags-Prozess: Eine tote Frau und ein Urteil, das dem Täter eine Chance geben soll
Der Prozess vor dem Landgericht Chemnitz zog sich über mehrere Verhandlungstage. Gleich zu Beginn gestand der 48-Jährige. Nun fiel das Urteil.
Seit Anfang Oktober musste sich vor dem Landgericht ein 48-Jähriger verantworten. Mit einem Ziegelstein hatte der Obdachlose seiner Partnerin ins Gesicht geschlagen. Eine halbe Stunde später war sie tot.
Denise Märkisch
Mehr Artikel