Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe? Prozess vor Landgericht Chemnitz lässt kulturell tief blicken

Chemnitz
Hat ein in Chemnitz lebender türkischer Mann seine Partnerin jahrelang geschlagen und sexuell genötigt? Das Gericht hat nach drei Verhandlungstagen noch kein Urteil gefällt.
In der ersten Instanz war ein in Chemnitz lebender türkischer Staatsbürger, der für einen Lieferdienst arbeitet, zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Im Revisionsverfahren muss der Fall neu verhandelt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.