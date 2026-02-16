Verkehrsprobleme rund um Chemnitz: Stau auf A 4 und A 72 wegen querstehender LKW und einem Unfall

Chemnitz Umland
Große Probleme für Pendler auf den Autobahnen bei Chemnitz. Mehrere Pannen und ein Unfall beschäftigten die Polizei und Rettungskräfte in den Morgenstunden des Montags.
Mehrere Pannen auf der A 4 und der A 72 haben in den Morgenstunden des Montags für Verkehrsprobleme auf den Autobahnen gesorgt. Grund waren liegen gebliebene Lkw. Außerdem kam es zu einem Unfall.
Erschienen am: 16.02.2026 | 07:20 Uhr