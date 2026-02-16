MENÜ
  Verkehrsprobleme rund um Chemnitz: Stau auf A 4 und A 72 wegen querstehender LKW und einem Unfall

Stau auf der A 4 bei Frankenberg und Unfälle auf der A 72 machen Pendlern Ärger.
Bild: Stefan Puchner/dpa
Stau auf der A 4 bei Frankenberg und Unfälle auf der A 72 machen Pendlern Ärger.
Stau auf der A 4 bei Frankenberg und Unfälle auf der A 72 machen Pendlern Ärger. Bild: Stefan Puchner/dpa
Chemnitz Umland
Verkehrsprobleme rund um Chemnitz: Stau auf A 4 und A 72 wegen querstehender LKW und einem Unfall
Von Jonas Patzwaldt
Große Probleme für Pendler auf den Autobahnen bei Chemnitz. Mehrere Pannen und ein Unfall beschäftigten die Polizei und Rettungskräfte in den Morgenstunden des Montags.

Mehrere Pannen auf der A 4 und der A 72 haben in den Morgenstunden des Montags für Verkehrsprobleme auf den Autobahnen gesorgt. Grund waren liegen gebliebene Lkw. Außerdem kam es zu einem Unfall.
Erschienen am: 16.02.2026 | 07:20 Uhr
