Verkehrsprobleme rund um Chemnitz: Staus auf A 4 und A 72 wegen querstehender LKW und Unfällen

Große Probleme für Pendler auf den Autobahnen bei Chemnitz. Mehrere Pannen und Unfälle beschäftigten die Polizei und Rettungskräfte seit den Morgenstunden des Montags.

Gegen 12.15 Uhr kam auf der A 72 eine 23-jährige Fahrerin bei der Abfahrt Hartmannsdorf Richtung Hof mit einem Pkw Mercedes von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt. 12.40 Uhr durchbrach ein Mercedes Sprinter zwischen Niederfrohna und Hartmannsdorf die Leitplanke und blieb auf der Seite liegen. Der 29-jährige Fahrer...