Verlassenes Auto am Premiumradweg in Chemnitz: Wurde es für ein Verbrechen benutzt?

Chemnitz
Auf einer Wiese nahe der A 72 steht seit Wochen ein verwaister und beschädigter Ford Mondeo. In diesem Fall ermittelt auch die Polizei.
Verlassene und illegal abgeparkte Autos sorgen in Chemnitz immer wieder mal für Ärger. Exakt 73 derartige Fälle bearbeitete das Rathaus im vergangenen Jahr, fast 20 mehr als ein Jahr zuvor. Nach wie vor beschäftigt ein zunehmend vermülltes Fahrzeug mitten auf dem Kaßberg den Stadtteil.
