MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Autos krachten am Montag frontal zusammen.
Zwei Autos krachten am Montag frontal zusammen. Bild: Jan Haertel
Zwei Autos krachten am Montag frontal zusammen.
Zwei Autos krachten am Montag frontal zusammen. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Verletzte nach Unfall in Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Oberfrohnaer Straße hat sich Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos krachten ineinander.

Auf der Oberfrohnaer Straße in Chemnitz sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei bestätigt, soll es ersten Informationen nach Verletzte gegeben haben. Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Zum Unfallhergang ist noch nicht Konkretes bekannt. Denkbar ist, dass das Winterwetter und damit eine glatte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
1 min.
Auto wird gegen Hauswand geschleudert: Zwei Verletzte in Chemnitz
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Am Donnerstag krachten zwei Autos in Reichenbrand zusammen. Es gab Verletzte und hohen Sachschaden. Die Straße musste gesperrt werden.
Denise Märkisch
28.01.2025
2 min.
Kegeln: Kreismeistertitel gehen nach Geyer, Cranzahl und Buchholz
Ordentlich abgeräumt haben einige Keglerinnen aus der Region bei den Kreiseinzelmeisterschaften.
Während die Frauen aus der Region bei den Einzelmeisterschaften abräumten und zwölf Medaillen einheimsten, verpassten bei den Männern viele die Qualifikation für die Finalläufe.
Thomas Jacobi
17.01.2025
6 min.
Frauenpower für Chemnitz: Sie machen sich stark für die Kulturhauptstadt
Die Volunteers helfen ehrenamtlich und wollen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sorgen.
900 freiwillige Helfer, Volunteers genannt, haben sich angemeldet, um Chemnitz 2025 ehrenamtlich zu unterstützen. Sie bauen Bühnen auf, verteilen Flyer oder stehen als Ansprechpartner bereit. Weit mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Die „Freie Presse“ stellt sieben von ihnen vor.
Jana Peters
17.01.2026
3 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Update
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
27.01.2026
2 min.
Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn
Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild)
Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.
27.01.2026
2 min.
Großbritannien nicht mehr als masernfrei eingestuft
Bei Masern zeigt sich erst oft Fieber, bevor später ein Hautausschlag dazukommt. (Symbolbild)
Zwei Jahre lang konnte das Vereinigte Königreich seinen Eliminierungsstatus aufrechterhalten. Nun gibt es Rückschritte.
Mehr Artikel