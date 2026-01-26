Verletzte nach Unfall in Chemnitz

Chemnitz
Auf der Oberfrohnaer Straße hat sich Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos krachten ineinander.
Auf der Oberfrohnaer Straße in Chemnitz sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei bestätigt, soll es ersten Informationen nach Verletzte gegeben haben. Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Zum Unfallhergang ist noch nicht Konkretes bekannt. Denkbar ist, dass das Winterwetter und damit eine glatte...
