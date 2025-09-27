Vermisste 13-Jährige in Chemnitz ist wieder bei ihrer Familie

Das Mädchen war seit Freitagabend verschwunden. Sie ist nun wohlbehalten wieder zurückgekehrt, teilte eine Angehörige mit.

Chemnitz. Seit Freitagabend suchte die Polizei in Chemnitz nach einem verschwundenen 13-jährigen Mädchen. Es soll am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr ihr häusliches Umfeld nahe der Wittgensdorfer Straße im Stadtteil Borna-Heinersdorf verlassen haben. Bis zum Abend kehrte sie nicht zurück. Gegen 22.15 Uhr wurde sie am Freitag als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte in Folge dessen einige bekannte Anlaufpunkte des Mädchens sowie Kontaktpersonen auf - zunächst jedoch ohne Erfolg.

Am Samstagmittag dann das Aufatmen: Eine Angehörige der 13-Jährigen meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass das Mädchen wohlbehalten wieder zurückgekehrt ist.