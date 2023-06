Vermisste Jessy P. gefunden

Das Mädchen aus Chemnitz wurde seit Freitag vermisst. Es wollte bei einem Freund übernachten.

Chemnitz. Die seit Freitag vermisste zwölfjährige Jessy P. konnte am Samstag gefunden werden. "Die Jugendliche wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Chemnitz angetroffen", teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Das Mädchen sei den Eltern übergeben worden. Damit wurde auch die Öffentlichkeitsfahndung nach der Schülerin eingestellt.

Am Samstagvormittag hatte die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen etwa 18 Stunden vermisst. Am Freitag gegen 14 Uhr hatte es sein Zuhause im Lutherviertel verlassen und wollte bei einem Freund übernachten. Als die Mutter am Abend bei dem Freund anrief, stellte sie fest, dass ihre Tochter nicht dort war. Der konkrete Aufenthaltsort von Jessy P. war seither nicht bekannt. Telefonischer Kontakt zu ihr bestand nicht. Am Freitagnachmittag soll sie sich im Bereich der Kappler Drehe aufgehalten haben. Laut Polizei war die Zwölfjährige vermutlich mit einem anderen Freund unterwegs. (erle/hfn)