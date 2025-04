Vermisster Chemnitzer ist wieder da

Seit Donnerstag galt ein 60-Jähriger als vermisst. Bei der Suche kam auch ein Hund zum Einsatz.

Chemnitz.

Mit einem Spürhund hat die Polizei am Freitagvormittag auf der Straße nach Nationen im Chemnitzer Zentrum nach einem Vermissten gesucht. Seit Donnerstag wurde der 60-Jährige vermisst. Am Vormittag des Tages hatte er eine Pflegeeinrichtung auf der Salzstraße verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Unterstützung, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich wegen gesundheitlicher Gründen in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nun ist der Mann aber wieder da, wie die Polizei Freitagnachmittag mitteilte. Er sei im Zuge der Suchmaßnahmen wohlbehalten in einer Wohnung im Stadtgebiet ausfindig gemacht worden. (aed)