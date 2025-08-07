Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verschwundene Chemnitzer Geschichte: Wo ist der Golfplatz hin?

Bild: Archiv Kassner
Zum Golfplatz hin öffnete sich das frühere Clubhaus mit Terrassen. Bild: Archiv Kassner
Chemnitz
Verschwundene Chemnitzer Geschichte: Wo ist der Golfplatz hin?
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 25 Jahren gibt es in Klaffenbach einen Golfplatz. Warum aber heißt ein Bad in Rabenstein, das heute eine Wellnesslandschaft ist, noch Golfbad? Eine Spurensuche zur Sportgeschichte der Stadt.

Vermutlich gibt es von der edel gemachten Zeitschrift „Chemnitzer Golf-Nachrichten“ nur die Nummer 1, die im Januar 1931 erschien. Sie hat – wie sollte es anders sein – den neuen Golfplatz in Rabenstein als einziges Thema. Der Ort war zwar damals noch selbständig, doch die Akteure des Golf- und Land-Club Chemnitz e.V. gehörten zumeist...
Mehr Artikel