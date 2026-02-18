Verspätungen auf Linie RE 6 zwischen Narsdorf und Chemnitz

Chemnitz
Auf der Linie kommt es seit Tagen wieder zu Problemen.
Erneut kommt es zu einer Störung auf der Strecke der Regionalbahn-Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig. Ein Zug steckte am Vormittag hinter Narsdorf fest, fuhr danach mit verringerter Geschwindigkeit bis Cossen und weiter verspätet bis nach Chemnitz. Anschließende Züge werden umgeleitet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.