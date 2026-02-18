MENÜ
  • Verspätungen auf Linie RE 6 zwischen Narsdorf und Chemnitz

Momentan läuft kein Zugverkehr auf der Strecke der Linie RE 6 bei Chemnitz.
Momentan läuft kein Zugverkehr auf der Strecke der Linie RE 6 bei Chemnitz.
Chemnitz
Verspätungen auf Linie RE 6 zwischen Narsdorf und Chemnitz
Von Christian Mathea
Auf der Linie kommt es seit Tagen wieder zu Problemen.

Erneut kommt es zu einer Störung auf der Strecke der Regionalbahn-Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig. Ein Zug steckte am Vormittag hinter Narsdorf fest, fuhr danach mit verringerter Geschwindigkeit bis Cossen und weiter verspätet bis nach Chemnitz. Anschließende Züge werden umgeleitet.
