Versuchte Tötung am Chemnitzer Hauptbahnhof: „Wir müssen die Allgemeinheit vor Ihnen schützen“

Im Prozess um eine Frau, die eine andere vor den Bus gestoßen hat, ist ein Urteil ergangen. Dabei erwähnt der Richter auch eine ähnliche Tat, die die Angeklagte 2017 begangen hat.

Die 41-Jährige, die Anfang März dieses Jahres vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof eine Frau vor den einfahrenden Bus gestoßen hat, muss auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der vorsitzende Richter am Landgericht sprach das Urteil am Freitagmorgen. Sie habe die Tötung der Frau billigend in Kauf genommen,...