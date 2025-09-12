Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Versuchte Tötung am Chemnitzer Hauptbahnhof: „Wir müssen die Allgemeinheit vor Ihnen schützen"

Der Eingang zum Landgericht Chemnitz. Dort ist eine 41-Jährige verurteilt worden.
Der Eingang zum Landgericht Chemnitz. Dort ist eine 41-Jährige verurteilt worden. Bild: Jan Woitas/dpa
Chemnitz
Versuchte Tötung am Chemnitzer Hauptbahnhof: „Wir müssen die Allgemeinheit vor Ihnen schützen“
Redakteur
Von Jana Peters
Im Prozess um eine Frau, die eine andere vor den Bus gestoßen hat, ist ein Urteil ergangen. Dabei erwähnt der Richter auch eine ähnliche Tat, die die Angeklagte 2017 begangen hat.

Die 41-Jährige, die Anfang März dieses Jahres vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof eine Frau vor den einfahrenden Bus gestoßen hat, muss auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der vorsitzende Richter am Landgericht sprach das Urteil am Freitagmorgen. Sie habe die Tötung der Frau billigend in Kauf genommen,...
