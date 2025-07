Versuchter Raubüberfall in Chemnitz: Tätertrio greift 23-Jährigen an

Am Sonntag kam es im Stadtteil Schloßchemnitz zu einem versuchten Raubüberfall. Die Polizei prüft nun auch Zusammenhänge zu anderen Überfällen.

Unweit des Luisenplatzes hat am Sonntag ein versuchter Raub stattgefunden. Opfer war ein 23-Jähriger. Drei Jugendlichen (13, 16, 17) sprachen ihn auf Zigaretten an. Er wies das Trio ab. Danach verfolgten sie ihn. Dabei blieb es nicht. Die drei Jugendlichen griffen ihn an und versuchten, seine Tasche zu nehmen, was jedoch misslang.