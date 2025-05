Verwaistes Braustolz-Gelände in Chemnitz: Wird hier noch weitergebaut?

Das Braustolz-Gelände in Altendorf/Schönau. Bis auf einzelne kleinere Neubauten (links und rechts) hat sich auf dem Areal bis heute nicht viel getan. Neuesten Plänen zufolge will der Investor nun auch die Fläche eines früheren Getränkemarktes am Kappelbach (rechts des Turmes) bebauen. Bild: Toni Söll