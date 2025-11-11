Verwirrung um Clubkino Siegmar in Chemnitz: „Schließung steht nicht zur Debatte“

Muss das beliebte Kino womöglich schließen? Nein, muss es nicht, stellt Geschäftsführer Thilo Götz klar. Auch, wenn der Trägerverein wegen ausbleibender Zuschüsse für seine Jugendangebote erheblich unter Druck geraten sollte.

Für das Chemnitzer Clubkino Siegmar gibt es eigentlich allen Grund zur Freude. Während deutschlandweit die Besucherzahlen der Kinos im Sinkflug sind, verzeichnet das urige Filmtheater weit draußen an der Zwickauer Straße einen Rekordzuspruch. Schon jetzt hätten das Clubkino anderthalbtausend Menschen mehr besucht als im gesamten vergangenen... Für das Chemnitzer Clubkino Siegmar gibt es eigentlich allen Grund zur Freude. Während deutschlandweit die Besucherzahlen der Kinos im Sinkflug sind, verzeichnet das urige Filmtheater weit draußen an der Zwickauer Straße einen Rekordzuspruch. Schon jetzt hätten das Clubkino anderthalbtausend Menschen mehr besucht als im gesamten vergangenen...