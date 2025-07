Vita-Center in Chemnitz evakuiert: Was war da los?

Am Mittag sorgte ein Feuerwehreinsatz an einem der größten Einkaufszentren der Stadt für Aufsehen.

Das Chemnitzer Einkaufszentrum Vita-Center ist am Samstagmittag evakuiert worden. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen an; alle Besucher und Mitarbeiter wurden gegen 12 Uhr in Durchsagen aufgefordert, das Gebäude umgehend zu verlassen.