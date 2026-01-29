MENÜ
  • Vogelgrippe-Verdacht: Chemnitzer Tierpark bleibt am Donnerstag geschlossen

Chemnitz
Vogelgrippe-Verdacht: Chemnitzer Tierpark bleibt am Donnerstag geschlossen
Von Denise Märkisch
In der Region gab es zuletzt bereits Fälle von Vogelgrippe. Nun scheint es auch einen Fall in der Stadt zu geben.

Viele Informationen gibt es noch nicht. Aber die Pressestelle der Stadt Chemnitz hat am Donnerstagmorgen angekündigt, dass der Tierpark an diesem Tag geschlossen bleibt. Grund sei der Verdacht eines Falls von Vogelgrippe. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.
