  • Vogelgrippe-Verdacht im Chemnitzer Tierpark: 300 Tiere müssen getestet werden

Der Tierpark bleibt am Donnerstag geschlossen. Es gibt einen Vogelgrippeverdacht.
Der Tierpark bleibt am Donnerstag geschlossen. Es gibt einen Vogelgrippeverdacht.
Vogelgrippe-Verdacht im Chemnitzer Tierpark: 300 Tiere müssen getestet werden
Von Denise Märkisch
In der Chemnitzer Einrichtung wurden tote Hühner gefunden. Eine erste Untersuchung habe den Krankheitserreger nachgewiesen. Der Tierpark bleibt vorerst geschlossen. Gibt es einen Zusammenhang mit einem toten Kormoran?

Im Tierpark sind in den vergangenen Tagen zwei tote Hühner gefunden worden. Eine erste Untersuchung habe den Verdacht, es könnte sich um einen Vogelgrippe-Fall handeln, bestätigt, teilt eine Rathaussprecherin mit. Die abschließende Untersuchung des zuständigen Friedrich-Löffler-Instituts stehe noch aus. Die Gefahr einer Übertragung auf den...
