Voll vermietet: Der Chemnitzer Johannisplatz bietet was für Kopf, Bauch und Fuß

Chemnitz
Der Platz ist das Tor zur Innenstadt mit einer langen Geschichte. Viele Geschäfte standen dort lange leer. Doch mittlerweile kann man dort gut verweilen. Ein Rundgang.
Stadtmauer, Johannisturm, Bankgebäude, Verkehrsknotenpunkt, Zerstörung, Wiederaufbau, Postamt, Parkhaus, Eins-Zentrale. Ein grober Abriss, wie der Johannisplatz in den letzten 700 Jahren sein Gesicht verändert hat.
