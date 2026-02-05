MENÜ
  • Voll vermietet: Der Chemnitzer Johannisplatz bietet was für Kopf, Bauch und Fuß

Die Ratsstube neben dem Johannisbrunnen hat bereits Außengastronomie. In diesem Jahr kommt das Poseidon weiter hinten dazu.
Die Ratsstube neben dem Johannisbrunnen hat bereits Außengastronomie. In diesem Jahr kommt das Poseidon weiter hinten dazu. Bild: Ulf Dahl
Emirjon Ndrepepaj hat im griechischen Restaurant „Poseidon“ den Hut auf.
Emirjon Ndrepepaj hat im griechischen Restaurant „Poseidon“ den Hut auf. Bild: Christian Mathea
Mai und Youssef Bash betreiben das „Café Emma“ am Johannisplatz, benannt nach Tochter Emma.
Mai und Youssef Bash betreiben das „Café Emma“ am Johannisplatz, benannt nach Tochter Emma. Bild: Toni Söll/Archiv
Blick in das „Haus des Barbiers“. Die Inhaber haben eine zweite Etage für Frauen eingebaut.
Blick in das „Haus des Barbiers“. Die Inhaber haben eine zweite Etage für Frauen eingebaut. Bild: Ulf Dahl
Im NSU-Dokumentationszentrum können Besucher die Geschichte der NSU-Morde nachverfolgen.
Im NSU-Dokumentationszentrum können Besucher die Geschichte der NSU-Morde nachverfolgen. Bild: Oliver Hach
Blick über den Johannisplatz mit Johannisbrunnen, der dort 2011 aufgebaut wurde.
Blick über den Johannisplatz mit Johannisbrunnen, der dort 2011 aufgebaut wurde. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Voll vermietet: Der Chemnitzer Johannisplatz bietet was für Kopf, Bauch und Fuß
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Platz ist das Tor zur Innenstadt mit einer langen Geschichte. Viele Geschäfte standen dort lange leer. Doch mittlerweile kann man dort gut verweilen. Ein Rundgang.

Stadtmauer, Johannisturm, Bankgebäude, Verkehrsknotenpunkt, Zerstörung, Wiederaufbau, Postamt, Parkhaus, Eins-Zentrale. Ein grober Abriss, wie der Johannisplatz in den letzten 700 Jahren sein Gesicht verändert hat.
