Vom Männerberuf zur Frauendomäne: Neue Konditormeisterinnen zeigen in Chemnitz ihr Können

Am Wochenende präsentierten die neuen Konditormeisterinnen in der Handwerkskammer Chemnitz ihre Schätze aus Zucker, Mandeln und Co. Warum im einstigen schweren Männerberuf kein einziger Herr mehr ist.

Orangen-Ingwer-Cupcakes, Honigtarteletts mit Heidelbeercreme oder Amarena-Espresso-Pralinen – schon beim Anblick dieser und vieler weiterer süßer Köstlichkeiten läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Doch zum Essen waren die Leckereien am Wochenende nicht gedacht, nur zum Anschauen und Bewundern. Die süßen Stücke sind die der neuen...