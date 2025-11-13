Vom Opfer zur Täterin? Chemnitzerin flieht ins Frauenhaus und landet vor Gericht

Über mehrere Monate leidet eine Chemnitzerin unter häuslicher Gewalt. Schläge, Tritte und Messerstiche fügt ihr Verlobter ihr zu. Am Ende aber landet sie selbst auf der Anklagebank.

Den letzten Vorfall sieht man ihr noch an. Als die 27-jährige Chemnitzerin den Gerichtssaal betritt, hat sie frische Narben im Gesicht und auf dem Kopf. Keine drei Monate ist es her, dass ihr Verlobter sie zuletzt misshandelt hat. Doch bei dem Termin am Amtsgericht Chemnitz ist sie nicht Zeugin oder Nebenklägerin. Sie nimmt mit ihrer...