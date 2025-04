Von Eiersuche bis Laufradrennen: Was zu Ostern am Wasserschloß Klaffenbach los ist

Am 20. und 21. April heißt es im und am Schloss „Ostern aktiv“ – ein Angebot mit sportlichen Outdoor-Attraktionen für Familien.

Chemnitz.

Wer bei der Ostereiersuche auf Nummer sicher gehen will, sollte sich auf zum Wasserschloß Klaffenbach machen. Am Sonntag und Montag dürfte es dort unmöglich sein, keine zu entdecken. Mit "EGGtiv" lädt die Veranstaltungsgesellschaft C3 an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu einem Osterprogramm für Familien, Jung und Alt ein. Besucher sollen sportliche Freiluft-Attraktionen vorfinden. Auf dem Programm steht beispielsweise "Eier-Caching", eine Ostereiersuche per GPS, wobei zwei Routen zur Wahl stehen. Kinder können sich schminken lassen und im Schloss gibt es eine Reihe von Kreativangeboten. Der Kerzenladen lädt zum Kerzenziehen ein, bittet Interessierte jedoch, sich per E-Mail ([email protected]) oder Telefon (0371 2621900) anzumelden. Anmelden sollte sich auch, wer am Montag am Laufradrennen teilnehmen will. Anmeldungen werden vor Ort, telefonisch (0371 266350) oder per E-Mail ([email protected]) angenommen. (gp)