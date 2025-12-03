Von Katzen und Senioren: Waldenburgerin gewinnt Chemnitzer Märchenwettbewerb

Chemnitz
Zum fünften Mal wurden die besten Märchen-Schreiber aus Chemnitz und Umgebung geehrt. Die Gewinnerin ließ sich für ihre Geschichte von ihrer verstorbenen Katze und der Altenpflege inspirieren.
Eigentlich ist das „Chemnitzer Märchenbuch“ ein Buch für Kinder. Aber für Antje Trapp, deren Geschichte es auf den Buchtitel geschafft hat, ist für alle Generationen etwas dabei. Sie hat sich in diesem Jahr den ersten Platz des Chemnitzer Märchenwettbewerbs gesichert. Insgesamt 40 Geschichten wurden eingesendet, die vier besten wurden...
